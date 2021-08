Danse avec les stars 2021 : un acteur confirmé au casting

Denitsa Ikonomova lors d'une interview pour PRBK. Danse avec les stars 2021 : un acteur et humoriste confirmé au casting

DALS sera bientôt de retour sur TF1 pour la saison 11, alias Danse avec les stars 2021. Et la chaîne a officialisé la participation d'une nouvelle personnalité. Le nouveau nom confirmé au casting est Gérémy Crédeville, acteur et humoriste. Il rejoint ainsi les autres stars confirmées Lucie Lucas de Clem, Moussa Niangane de Koh Lanta, Wejdene, Tayc, Lââm et Lola Dubini. Et si Camille Combal sera toujours à la présentation, un nouveau jury avait aussi été dévoilé.