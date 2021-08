Danse avec les Stars 2021 : un danseur de l'Opéra de Paris dans le jury ?

La rentrée sera dansante sur TF1 ! Même si la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, la chaîne prépare activement Danse avec les Stars 2021, la saison 11 du célèbre concours toujours animé par Camille Combal. Les premiers candidats ont été officialisés et certains noms continuent de circuler. Michou va-t-il rejoindre le casting ? Et qu'en est-il pour Jazz ? En attendant d'avoir la confirmation officielle des danseurs qui seront présents, on en sait aujourd'hui plus sur le jury qui va être presque entièrement remanié. Voici un autre petit nouveau qui devrait participer à l'émission.