Wejdene confirmée au casting de Danse avec les stars 2021 : "Je veux et je vais gagner"

Wejdene sera bien au casting de dans Danse avec les stars 11 alias Danse avec les stars 2021 sur TF1. L'interprète des tubes Anissa ou encore Coco a confirmé sa participation à l'émission présentée par Camille Combal. Une saison qui arrive un an en retard à cause de la pandémie de coronavirus, et qui sera différente avec un nouveau jury. Denitsa Ikonomova ne devrait plus être danseuse mais dans le jury, à la place de Shy'm. Le couturier Jean-Paul Gaultier, qui a donné son dernier défilé en 2020, devrait lui aussi devenir juré de DALS et remplacerait le danseur étoile Patrick Dupond, mort en mars 2021. Sans oublier le départ de Jean-Marc Généreux, qui anime sa propre émission Spectaculaire sur France 2 (qui revient bientôt avec une nouvelle saison et Cyril Féraud à la coanimation). Coralie Licata, danseuse et femme de Christophe Licata, devrait remplacer Denitsa Ikonomova sur le parquet de Danse avec les stars.

Wejdene dans Danse avec les stars 2021, elle avoue : "Je voulais vraiment faire l'émission"

Une saison 11 de DALS avec des changements donc, et surtout avec Wejdene au casting donc. La chanteuse a confié au Parisien comment elle a été approchée par la prod de Danse avec les stars : "Mon équipe a commencé à me parler de l'émission l'été dernier. La production m'a appelée et j'ai dû montrer ma motivation au téléphone pendant 40 minutes. L'équipe de Danse avec les stars m'a prévenue que le rythme était très intense et qu'il fallait que je m'engage vraiment". "Puis ils m'ont dit qu'ils me voulaient, et cela m'a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l'émission" a avoué la star de la chanson, qui est ravie d'intégrer l'émission culte.

Sauf qu'à cause de son âge, 16 ans, Wejdene a failli ne pas pouvoir participer au programme. "Il a fallu régler des démarches administratives, car l'année dernière, je venais juste d'avoir 16 ans, et qu'à cet âge-là, il y a des restrictions, comme le fait que je ne peux pas passer à la télé après 22 heures... Je voulais demander ma majorité anticipée, mais les démarches sont tellement longues que cela ne servirait plus à rien. J'ai 17 ans et dans un an, je serai majeure" a expliqué celle qui avait donné la preuve de son âge face aux sceptiques qui l'accusaient de mentir et d'être majeure.

"Ils m'ont dit que j'étais le reflet des jeunes, un rayon de soleil, une fille toute pimpante qui allait amener des couleurs sur le plateau. Cela peut apporter une nouvelle communauté à l'émission" de Danse avec les stars a-t-elle indiqué. Et Wejdene est prête à gagner cette nouvelle saison : "Je suis vraiment déterminée, c'est mon image qui est en jeu. Mais je suis déter, je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas. Et cela sera un super entraînement pour ma tournée, qui démarrera début novembre".

Tayc et Lucie Lucas sont aussi au casting de la saison 11 de Danse avec les stars

Le rappeur marseillais Tayc a aussi confirmé être au casting de DALS. Lui aussi a expliqué au même journal comment il a été approché par la prod. C'est grâce à sa prestation de son titre N'y pense plus, lors de la cérémonie des NRJ Music Awards : "C'est là où la production nous a approchés. Ils ont aimé ce que j'avais proposé, un show complet avec du chant, mais aussi de la danse. C'est aussi l'état d'esprit de l'émission de monter du spectacle en regroupant les disciplines".

Celui qui est disque d'or avec son dernier album "Fleur Froide" a hésité avant de dire oui : "C'est l'émission préférée de ma mère", "y participer, c'est un peu comme rencontrer les héros de son enfance. J'ai été un peu sceptique, car j'ai eu peur de saouler, de dégoûter les gens s'ils me voyaient trop à la télévision, et j'aime bien entretenir ma rareté dans les médias. Mais je peux trouver un équilibre et c'est aussi l'occasion de me faire connaître à un autre public que le mien, sortir de ma zone de confort".

Lucie Lucas, la star de la série Clem, a aussi confirmé être au casting. "J'ai très envie de me lancer un immense défi physique et j'ai toujours rêvé de savoir danser" a-t-elle notamment confié sur Instagram. D'autres noms circulent pour le casting de Danse avec les stars 11 alias Danse avec les stars 2021 : Michou, Jean-Baptiste Maunier, Aurélie Pons (Ici tout commence), Moussa Niangane (Koh Lanta), Bilal Hassani, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Lââm et Dita Von Teese. En revanche, Jazz Correia aurait refusé DALS finalement.