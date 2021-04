Wejdene : plus de doute sur son âge, voici la preuve ultime

Une photo qui pourrait bien être un fake : on peut remarquer que la date de délivrance du passeport est notée à 2017 et la date d'expiration à 2022 (alors qu'un passeport est en réalité valable 10 ans et non pas 5 ans).

Alors, Wejdene est-elle née en 2000 ? Pas selon la principale intéressée. Ce dimanche 4 avril, Wejdene a décidé de répondre aux rumeurs qui circulaient sur son année de naissance. Celle qui vient de dévoiler ses duos avec Hatik et Jul a posté en story sur Instagram une photo de son passeport qui prouve qu'elle est bien née le 23 avril 2004 et qu'elle aura donc bientôt 17 ans et non pas 21 ans comme le laissent entendre certains internautes. "Arrêtez vos rumeurs" a aussi écrit la protégée de Feuneu sur l'image.