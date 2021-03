Wejdene en couple ? Maëva Ghennam balance avoir rencontré son "nouveau chéri"

Wejdene n'est pas trop du genre à parler de sa vie privée, mais son silence n'empêche pas les internautes de mener leur enquête sur ses relations sentimentales : certains l'ont d'ailleurs imaginée en couple avec Michou et d'autres avec Just Riadh. L'interprète de Coco a rapidement démenti ces rumeurs. Quelques mois après toutes ces spéculations, Wejdene a quand même accepté de répondre à la fameuse question : est-elle célibataire ? Eh bien, la réponse est... non !

"J'ai rencontré le nouveau chéri de Wejdene"

La chanteuse de 16 ans est en couple, mais pour le moment, elle tient à garder l'identité de son petit ami secrète sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, c'est différent car Wejdene a par exemple présenté son copain à... Maëva Ghennam, devenue sa grande pote depuis le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5, lors d'une soirée au restaurant à Dubaï. C'est la candidate des Marseillais à Dubaï qui a tout balancé sur Snapchat : "Omg, Wejdene vient de me présenter son mec."

"J'ai rencontré le nouveau chéri de Wejdene. Ils sont trop chou, ils sont trop beaux, je les aime trop. Je suis trop fan ! Mon amour, vous êtes trop beaux tous les deux", ajoute Maëva Ghennam dans une vidéo où elle se trouve face à Wejdene et son boyfriend, mais ne les montre pas dans sa story par respect pour eux. L'interprète de Réfléchir n'est donc officiellement plus un coeur à prendre !