Wejdene invite Raphaël Curron, Louise et Maxime de la French House dans le clip "Réfléchir"

À seulement 16 ans, Wejdene est devenue l'une des révélations musicales de 2020 ! Sa carrière a complètement explosé durant le confinement avec son tube Anissa, qui a enflammé TikTok pendant plusieurs mois, et a pris encore plus d'ampleur par la suite avec le son Coco et son premier album "16", certifié disque d'or. En quelques semaines, Wejdene s'est retrouvée validée par Aya Nakamura , Jul, avec qui elle a enregistré un feat, Vitaa, Slimane ou encore Eva Queen. Plus besoin de la présenter maintenant !

Wejdene dévoile le clip de son nouveau single "Réfléchir" !

Maintenant que l'effervescence est un peu retombée, la jeune chanteuse continue la musique tranquillement, comme on a pu le voir avec le teaser de son nouveau single Réfléchir sur les réseaux sociaux. Un nouveau single qui divise les internautes à cause des paroles : non, Wejdene n'a pas remis un "tu hors de ma vue" 😂 Malgré les retours mitigés, l'interprète de 16 est allée jusqu'au bout de son projet en dévoilant le clip Réfléchir dans lequel elle a invité les TikTokeurs de la French House.

Une très bonne idée marketing puisque les influenceurs du collectif (à l'image de la Hype House aux USA et la Defhouse en Italie) cartonnent en ce moment, ils sont partout ! On retrouve donc Raphaël Curron, dans le rôle du petit ami lassé et infidèle, Louise Ragot, Sacha Sadok, Maxime Skye, Océane Guichard, Marie-Victoire Tiangue ou encore Maryne Ponsard. Les TikTokeurs s'ambiancent avec Wejdene le temps d'une soirée ou plutôt d'un bal de promo !