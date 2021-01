TikTok : zoom sur la Defhouse, la maison des TikTokeurs italiens formés pour devenir des stars

La Defhouse : une villa magnifique remplie de stars de TikTok

Aux Etats-Unis, on connaissait la Hype House (où étaient Addison Rae, Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio) et la Sway House (Bryce Hall, Blake Gray, Noah Beck, Griffin Johnson...), surtout depuis que les TikTokeurs y ont fait des fêtes interdites pendant le confinement. En France, Imhotep G. Olympio a créé la French House. Et en Italie aussi, les stars de TikTok ont leur propre villa canon pour tourner des vidéos : la Defhouse. La villa de 500 mètres carrés, située à l'est de Milan, a ouvert ses portes aux influenceurs en octobre 2020.

Et clairement, la Defhouse envoie du lourd, comme les versions américaines et françaises : grandes baies vitrées, terrasse immense, jacuzzi... Sans oublier la décoration intérieure ultra colorée, idéale pour des influenceurs qui passent leur temps à faire des stories sur Instagram et Snapchat et à poster des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Ce style pop s'inspire de l'école de Memphis, un mouvement fondé en 1981 à Milan par l'architecte et designer Ettore Sottsass.

Des TikTokeurs qui ont entre 16 et 20 ans

Qui paye le loyer de cette Defhouse ? Les 8 TikTokeurs italiens qui y vivent. Ils sont à peine âgés entre 16 ans et 20 ans, mais ils cumulent des millions d'abonnés tous ensemble sur TikTok et les autres réseaux. Leurs noms ? Simone Berlini, Florin Vitan, Alessia Lanza, Jasmin Zangarelli, Marco Bonetti, Panseri Yusuf, Davide Moccia et Florin. Et grâce à leurs nombreuses collaborations avec des marques, ils peuvent lâcher 500 euros par jour (le prix exorbitant du loyer de cette villa). Eh oui, les placements de produits, ça rapporte !