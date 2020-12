Jessica Thivenin clashée sur ses placements de produits, elle pousse un coup de gueule

Le mois de décembre est le moment préféré des influenceurs. Et forcément, tout ceci est en lien avec Noël. En effet, afin d'augmenter leurs profits lors des fêtes de fin d'année, les marques se montrent plus généreuses et offrent des partenariats en or à certaines stars des réseaux sociaux afin de mettre en avant leurs produits.

Trop de placements de produits ? Jessica Thivenin répond

Malheureusement pour Jessica Thivenin, une partie de son public n'a visiblement pas apprécié de voir ses différents comptes se transformer en catalogues publicitaires ces dernières semaines. Et pour cause, nombreux sont ses fans à lui reprocher aujourd'hui de mettre uniquement à jour ses stories dans le but de promouvoir des codes promo.

Des critiques entendues par la candidate de l'émission Les Marseillais ? Pas du tout. Cette semaine, elle a au contraire profité de Snapchat pour pousser un coup de gueule à l'encontre de ces remarques qu'elle estime injustes et disproportionnées, "J'ai reçu des commentaires qui m'ont fait bien rire en me disant : 'Oui de toute façon, elle nous partage que ses codes promo et basta'. Non, ce n'est pas vrai !"

Si elle ne nie pas avoir besoin de ces partenariats pour vivre, "Bien sûr que je vous donne des codes promos, je vais être très honnête, c'est mon travail. Je reçois des tonnes de colis, je teste plein de produits, je vous donne des codes promos pour des marques qui me plaisent", elle assure néanmoins ne pas voir ses réseaux sociaux comme de simples machines à sous et avoir à l'inverse une vraie ligne de conduite, "J'en refuse des tonnes tous les jours qui ne me plaisent pas et ne me correspondent pas".

Jessica Thivenin déçue par les critiques

Surtout, elle a du mal à comprendre comment on peut lui reprocher de passer son temps à faire des placements de produits alors même qu'elle est la première à effacer le mot "privée" dans le concept de "vie privée". "Je vous partage toute ma vie, c'est à dire que vous vivez au quotidien avec moi. Je vous ai partagé tous les jours de ma grossesse difficile, mon hospitalisation, les problèmes de mon fils" a-t-elle ainsi rappelé, avant d'ajouter, "Ma vie, vous la connaissez par coeur. Ca fait 7 ans que je partage tout avec vous. Même les disputes avec mon mari, je vous en parle. Je suis très honnête avec vous."

Au final, à travers cette polémique, c'est Jessica Thivenin qui s'avoue déçue du comportement d'une partie de ses fans, "Je trouve ça un peu hypocrite de dire ça". La compagne de Thibault Garcia l'a assuré, même si elle est la première à aimer partager son quotidien avec son public, cela ne signifie pas qu'elle doit absolument tout lui montrer à chaque fois, "Tout ça parce que je n'ai pas snappé pendant les fêtes de Noël, j'ai voulu profiter de ce moment avec ma famille, parce que je n'ai pas voulu montrer mes cadeaux. (...) Y a des moments (avec ma famille), j'ai simplement envie de les vivre aussi."

Pas tous les jours facile la vie d'influenceuse.