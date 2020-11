Les Marseillais : le tournage de la nouvelle saison en danger ? Jessica Thivenin donne des infos

La nouvelle saison des Marseillais, qui devrait se dérouler à Monaco et Dubaï, s'annonce d'ores-et-déjà explosives avec tous les problèmes à régler entre Jessica Thivenin, Julien Tanti, Manon Marsault et Carla Moreau. Le roi des problèmes a d'ailleurs promis que les comptes seront réglés dans la future aventure : "L'émission commencera comme cela, on confrontera nos problèmes et ça nous permettra de repartir de plus belle. Mais c'est vrai, on est divisés en ce moment", a-t-il expliqué à Télé Loisirs. Ca promet !

Jessica Thivenin se confie sur la nouvelle saison des Marseillais

Les téléspectateurs sont déjà prêts et impatients, mais ils vont devoir encore attendre un petit moment car le tournage n'a toujours pas commencé. A-t-il des chances d'être repoussé à cause du coronavirus ? Peut-il démarrer après le reconfinement, qui normalement doit se terminer le 15 décembre 2020 ? Jessica Thivenin s'est confié à ce sujet sur Snapchat et a avoué que les candidats sont aussi dans le flou que nous : "Je ne sais pas quand est la prochaine d'aventure. Avec la Covid, il y a du changement tout le temps."

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 ajoute : "Je peux vous dire qu'une seule c'est que nous n'avons pas les réponses. Les gens, qui produisent l'émission, ont besoin de temps donc vous saurez tout en temps voulu. Vivement que cette situation s'arrête, c'est difficile pour tout le monde. Les temps sont durs pour plein de monde." Le couple Eloïse et Nacca ont eux aussi expliqué n'avoir aucune information sur la prochaine saison en interview avec PRBK.