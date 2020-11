Jessica Thivenin en froid avec Julien Tanti et Manon Marsault : de nouvelles infos dévoilées

En découvrant les Snap, la meilleure pote de Laura Lempika n'aurait pas du tout apprécié le comportement de Julien Tanti et la chérie de Thibault Garcia et aurait demandé à son mari de rentrer pour s'occuper de leurs enfants notamment, mais ce dernier aurait catégoriquement refusé. Manon Marsault serait ensuite partie de leur maison, voici donc ce qui aurait provoqué la fameuse grosse dispute entre le couple.

Les raisons de l'embrouille dévoilées ?

Le père de Tiago et Angelina n'aurait pas non plus kiffé voir des vidéos de lui en état d'ébriété, supprimées depuis, et aurait décidé de ne plus adresser la parole à Jessica Thivenin. On comprend donc mieux pourquoi Julien et Manon Tanti et la jolie blonde n'ont pas assisté ensemble au concert de Gims à Dubaï... Mais cette histoire est-vraiment à l'origine de toutes ces embrouilles ?

Dans son émission sur YouTube, Sam Zirah a confié avoir mené son enquête auprès de deux sources proches des Tanti : "L'une d'entre elle m'a dit : 'Julien n'avait pas le choix de faire ça pour récupérer sa femme. Tu vois ton mari en train de s'éclater bourré dans des voitures sans toi ! Jess, c'est l'ex de Julien même si aujourd'hui il n'y a rien, dans la tête de Manon ça reste l'ex de Julien !' Manon ne serait-elle pas jalouse que son mari emmène son ex en soirée et en after alors qu'elle était malade ?"

Le blogueur poursuit : "Jessica aurait filmé Julien bourré et aurait posté tous les Snap (...) C'est une raison du domaine privé. Je cite : 'Jessica aurait essayé de nuire à Julien, et pas qu'un peu...' (...) Il y a véritablement eu des clashs et des problèmes entre Jessica et Julien Tanti lors de cette fameuse soirée très arrosée. Jessica lui aurait fait des reproches et la soirée aurait tourné aux règlements de comptes ! Lors de la deuxième soirée avec Maître Gims, ils étaient à deux tables séparés. Ils étaient déjà embrouillés !" Apparemment, cette histoire devrait être réglée sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais. Pour le moment, Julien Tanti, Jessica Thivenin et Manon Marsault n'ont pas réagi...