Manon Marsault accusée d'avoir clashé fort Jessica Thivenin : elle réagit, Julien Tanti s'énerve

Après leur dispute, Julien Tanti et Manon Marsault se sont retrouvés en amoureux sans leurs enfants Tiago et Angelina pour profiter d'un spectacle grandiose avec Nabilla Benattia et Thomas Vergara à Dubaï, lors duquel Gims a donné un concert. Les stars de télé-réalité ont ensuite continué la fête avec le membre de Sexion d'Assaut et sa femme Demdem et n'ont bien évidemment pas manqué de partager ce moment sur les réseaux sociaux.

"Ce n'est pas moi qui critique Jess dans cet enregistrement"

Des internautes avec de très bonnes oreilles pensent avoir entendu Manon Marsault clasher violemment Jessica Thivenin sur l'une des story : "Les meufs qui cartonnent, c'est Nabilla, Wejdene, pas Jessica. On s'en balek frère !", aurait-elle balancé. Sauf que d'autres personnes sont persuadées d'avoir reconnu la voix de Nabilla Benattia. La maman de Milann ne porterait pas vraiment dans son coeur la maman de Maylone, ce qui expliquerait donc pourquoi Jessica Thivenin et Thibault Garcia n'ont pas assisté au show avec Julien Tanti et Manon Marsault.

Face aux critiques, la pote de Milla Jasmine a rapidement pris la parole sur Snapchat pour démentir les rumeurs selon lesquelles elle tacle Jessica dans la vidéo : "Sur la tête de mes enfants, ce n'est pas moi qui ai dit ça (...) Jess me connait suffisamment pour savoir que si j'ai quelque chose à lui reprocher, je vais lui dire en face. Non malheureusement pour vous, ce n'est pas moi qui critique Jess dans cet enregistrement (...) Et ce n'est pas mon genre de citer Wejdene dans cette phrase là. Désolée les haters et pour tous, mais ce n'est pas moi !"