Julien Tanti et Manon Tanti séparés ou en break ? Elle réagit sur les réseaux

Mais pourquoi Julien Tanti et Manon Tanti se sont-ils disputés ? Le spécialiste de la télé-réalité a précisé que la raison de leur dispute et de leur supposé break serait que "Manon hier soir était malade. Julien était parti à une soirée avec Jessica et Thibault apparemment sans prévenir Manon", "et à un moment de la soirée Manon a appelé Julien pour lui dire de rentrer et de l'aider à s'occuper des enfants et Julien a refusé de rentrer et a décidé de finir la soirée avec Jessica et Thibault". En préférant rester en soirée avec Jessica Thivenin et Thibault Garcia, le roi des problèmes aurait créé des problèmes dans son couple.

Manon Tanti réagit

Dans sa story Snapchat, Manon Tanti confirme bien qu'elle a été malade dans la nuit du jeudi 5 novembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020. Elle a d'ailleurs indiqué être toujours souffrante et très "fatiguée", au point d'avoir "besoin de se reposer un max". La candidate des Marseillais a aussi précisé "thinking", ce qui signifie qu'elle réfléchit. Et la maman qui a déjà retrouvé sa ligne a également confirmé se trouver dans une nouvelle maison où elle n'arrive pas à régler la clim, en précisant être avec sa fille Angelina et attendre l'arrivée de son fils Tiago. Mais elle n'a pas parlé de son mari Julien Tanti...