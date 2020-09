Manon Tanti (Les Marseillais) dévoile son corps post accouchement, et elle a déjà beaucoup minci

Manon Marsault Tanti (Les Marseillais VS Le reste du Monde 5) : la maman dévoile son corps post accouchement après la naissance d'Angelina, et elle est déjà très amincie

Celle que vous verrez bientôt dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 a révélé des photos et des vidéos de son corps post accouchement dans ses stories. Et Manon Marsault Tanti est déjà très amincie, quelques jours seulement après la naissance de sa fille Angelina. Elle a en effet montré son bikini body, confiant être contente de sa perte de poids au niveau du ventre.

Manon Marsault Tanti s'est en effet affichée en bikini avec une taille affinée et un ventre pratiquement plat. La Marseillaise qui était en froid avec Carla Moreau a donc énormément minci en très peu de temps depuis la naissance de sa baby girl. "En une semaine là, j'ai déjà perdu 2,5 kilos" Mais comment Manon a-t-elle fait pour s'affiner autant après son accouchement ? Elle a vanté un régime minceur et un gel amincissant dans ses stories. "Je vais vous parler de quelque chose qui commence à transformer mon physique" a-t-elle ainsi expliqué lors d'un placement de produits, "Je suis trop contente, je commence déjà à avoir de petits résultats mais ça fait très peu longtemps que je le fais". La candidate de télé-réalité a même précisé combien de kilos elle a perdu : "Moi en une semaine là, j'ai déjà perdu 2,5 kilos à peu près. Donc c'est hyper rapide", "ça va me permettre d'avoir un ventre plus plat, plus tôt que prévu vu que je viens d'accoucher j'ai besoin de perdre un peu de ventre".

