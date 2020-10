Julien Tanti et Manon Marsault accusés d'exploiter des animaux sauvages à Dubaï : ils réagissent

Après Anthony Alcaraz et son ex Kellyn et Elsa Dasc et son mari Arthur Venset, c'est au tour de Julien Tanti et Manon Marsault d'être en plein bad buzz pour s'être affichés avec des animaux sauvages en laisse (un singe et un crocodile notamment) et en cage dans un zoo à Dubaï. Leur petite sortie en famille, avec leurs enfants Angelina et Tiago, n'a pas vraiment fait l'unanimité sur les réseaux sociaux : ils ont d'ailleurs été accusés de maltraitance animale par des internautes, dont Hugo Clément.

Hugo Clément s'en prend à Julien Tanti et Manon Marsault

Le journaliste a poussé un violence coup de gueule contre Julien Tanti et Manon Marsault, sur Instagram, après leur sortie au zoo : "Quand deux candidats de télé-réalité (@manontanti et @julientantiplein), suivis par plus de 6 millions de personnes, se filment en story en train de promener un singe et un crocodile en laisse, ou de 'jouer' avec un bébé tigre en cage. Le tout, en encourageant leurs enfants à faire pareil."

Hugo Clément ajoute : "Sur une image, on voit @manontanti caresser le crocodile attaché, dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch. Caresser un crocodile, sérieux ?! Ce 'zoo' où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients se situe à Dubaï. Faire la promotion de ce genre de maltraitance auprès de ses millions d'abonnés est irresponsable."