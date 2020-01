Elsa Dasc recadrée par Hugo Clément après ses photos avec des animaux sauvages : elle s'explique

Un post qui fait réagir

Le poste de Hugo Clément, devenu papa au mois de janvier, a fait réagir un grand nombre d'internautes qui n'ont pas manqué de se placer de son côté : "C'est ignoble !!!", "C'est horrible et honteux", "Merci Hugo pour la dénonciation !", "On savait déjà que l'argent ne faisait pas le bonheur. On sait aujourd'hui que ça fait des abrutis", "Et elle prétend aimer les animaux et défendre leur cause...Du haut niveau", "J'ai vu les stories et c'était à vomir", "En même temps vu le couple il fallait pas s'attendre à beaucoup mieux", peut-on lire en commentaires. À la suite de toutes ces réactions, Elsa Dasc et Arthur Venset ont supprimé les photos et mis leurs comptes Insta en privé.

Si Elsa Dasc est visée aujourd'hui, elle n'est pas la première à déclencher la colère de certains internautes pour avoir pris la pose aux côtés d'animaux sauvages. Avant elle, il y a eu Astrid Nelsia, Hillary, M. Pokora, Karim Benzema ou encore Paris Hilton. Ces photos avec des félins ou autres bêtes ne sont pas souvent très bien vues puisque ces animaux ne sont pas censés vivre en cage ou dans un zoo. Ça énerve de nombreuses personnes, d'autant plus quand on sait que des lions, tigres ou encore guépards sont parfois drogués afin de pouvoir les approcher plus facilement.

"Je suis vraiment désolée"

Face à toute cette polémique, Elsa Dasc s'est emparée de son téléphone pour s'expliquer : "J'ai posté une photo que je n'aurai pas dû. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment contre les zoo, je déteste ça (...) Là, j'ai trouvé ça différent à Dubaï. On m'a présenté un parc comme un parc privé où seulement dix personnes par jour y ont accès. On peut voir des animaux se balader, voir des bébés lions. Forcément, j'ai dit oui. J'ai même fait la surprise à mon mari (...) J'avoue où j'ai abusé c'est l'image où on me voir tenir en laisse un guépard. Toute la journée, ils se baladaient tout seul. C'est juste que pour ma photo, j'ai voulu le tenir en laisse. Je m'en excuse."