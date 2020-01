Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld parents : leur petite fille est née, découvrez son prénom

Après quelques semaines de rumeurs, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont officialisé publiquement leur couple en octobre 2018 : "Plus tu te caches plus t'as la presse people qui te cherche. On montre que ce qu'on veut montrer", a d'ailleurs expliqué le journaliste sur le plateau de TPMP, en avril dernier, avant de confier être "très amoureux" de sa chérie. Trois mois après ces confidences, Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld annonçaient attendre leur premier enfant ensemble : Miss France 2006 est déjà maman d'une fille prénommée Ava et âgée de 9 ans.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément annoncent la naissance de leur fille

C'est ce vendredi 3 janvier 2020 qu'Alexandra Rosenfeld a donné naissance à son deuxième enfant... qui est une petite fille prénommée Jim : "La balade de Jim peut commencer", a posté sur Instagram la reine de beauté en légende d'une photo sur laquelle on peut voir la minuscule main de son bébé. Hugo Clément a lui aussi partagé un cliché tout mignon : "Salut, ma fille", a-t-il écrit. Il a ensuite donné des nouvelles de sa compagne : "Merci pour tous vos gentils messages les copains. La maman Alexandra Rosenfeld est en grande forme et Ava aux anges. Jim vous embrasse." Félicitations !