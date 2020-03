Anthony Alcaraz et Kellyn posent avec des animaux sauvages : ils s'expliquent

Au mois de janvier, un grand nombre d'internautes et Hugo Clément recadraient Elsa Dasc et Arthur Venset pour avoir osé s'exposer avec des félins du PrivateZoo de Dubaï sur les réseaux sociaux. Consciente de son erreur, l'ex d'Adrien Laurent s'est rapidement excusée : "Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment contre les zoo, je déteste ça." Un bad buzz passé depuis, mais deux mois plus tard, un autre couple se retrouve au coeur de la même polémique.

"Votre frustration, vous allez la garder chez vous"

Heureux de leur passage au zoo privé de Dubaï, Anthony Alcaraz et sa chérie Kellyn n'ont pas hésité à partager leurs photos avec un lion, un serpent et un lémurien sur Instagram. Les internautes, eux, ne se sont pas gênés pour clasher les deux ex-candidats des Princes et les princesses de l'amour 3, les poussant à désactiver les commentaires sur leurs clichés.

Face à toute cette polémique, Anthony Alcaraz et Kellyn ont réagi en Insta story : "Plein de gens ne comprennent rien du tout. (...) Vos petits commentaires de m*rde, vous allez les garder pour vous. Vous ne connaissez rien en général, si vous vous emmerdez dans votre vie, arrêter de commenter mes photos. Vous ne connaissez rien de ce zoo, des animaux en général. Je vais rester poli. (...) Les animaux de ce zoo sont bien traités, ils ont un grand parc. Votre frustration, vous allez la garder chez vous."