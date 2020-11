GIMS : sa femme Demdem de nouveau enceinte ? La photo qui rend les fans fous (pour rien)

Le 19 mars 2020, en plein confinement, Demdem annonçait la naissance de son dernier enfant avec GIMS, une petite fille prénommée Haby. "J'ai eu une petite fille qui s'appelle Haby. Elle aura bientôt 6 mois. C'est le premier bébé dont je profite autant", révélait récemment l'interprète de Bella, qui s'est également confié dans un documentaire intitulé GIMS diffusé sur Netflix. Il s'agit de leur 3e enfant ensemble (ou 4e, les sources ne sont pas d'accord). A noter que GIMS était déjà papa de 2 enfants avant de connaître Demdem, qu'il a épousée en 2005.

Demdem à nouveau enceinte de GIMS ?

Le couple attendrait-il un nouvel enfant ensemble ? C'est ce que laisse penser une photo partagée par Demdem sur Snapchat. Sur celle-ci, on peut en effet voir ce qui semble être un baby bump. En légende, elle écrit : "And if you don't know, now you know". Une citation du rappeur The Notorious BIG qui signifie, en français : "Et si vous ne le saviez pas, vous voilà au courant".

Alors, Demdem serait-elle à nouveau enceinte, 8 mois après son dernier accouchement ? Désolé de vous décevoir mais, si l'on se fie à la mention "Il y a un an, via Memories", il semblerait qu'il s'agisse en réalité d'une photo ancienne, prise alors qu'elle attendait Haby il y a un an... Fausse alerte !