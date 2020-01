Netflix : un documentaire sur Maître Gims, de nouvelles séries... les projets français pour 2020

La Révolution : La Révolution comme vous ne l'aviez jamais imaginée ! Comme son nom l'indique, la série créée par Aurélien Molas se situera durant la Révolution française mais avec un twist : un virus mystérieux appelé "sang bleu" se propage chez les aristocrates, les poussant à attaquer le peuple. Nous suivrons le personnage de Joseph Guillotin (librement inspiré d'un vrai homme politique de l'époque qui avait fait adopter la guillotine comme mode d'exécution).

The Eddy : Bien que tournée en anglais, la série musicale The Eddy de Damien Chazelle (le réalisateur de La La Land) est considérée comme une oeuvre française. Il faut dire qu'elle a été tournée à Paris et que l'action s'y déroulera : on y suit un ancien pianiste de jazz qui a connu la gloire à New York et qui va ouvrir un club à Paris. C'est André Holland qui tiendra le rôle principal face à Tahar Rahim et Leila Bekhti notamment. Elle comptera huit épisodes.