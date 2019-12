Gims : comment il a rencontré sa femme DemDem

Cela fait maintenant 14 ans que Maître Gims partage sa vie avec sa femme DemDem, qu'il a rencontré en 2005 et avec qui il a eu 4 enfants. Mais comment se sont-ils rencontrés ? Alors que l'ancien membre de la Sexion d'Assaut est mystérieux sur sa relation, on en sait plus sur leur rencontre.