Maes s'attaque violemment à Maitre Gims et Dadju après une interview

La relève est assurée ! Si Booba est incontestablement le roi des clashs dans le milieu du rap, son petit protégé Maes est lui aussi sur la bonne voie. Le rappeur s'est violemment attaqué à Gims et Dadju ce lundi 23 décembre 2019 sur Instagram. En cause : une interview que les deux rappeurs ont donné à la télévision sénégalaise ce samedi 21 septembre 2019. Interrogés sur les nouveaux rappeurs, dont Maes, ils ont avoué ne pas être fans de son travail, ajoutant "son DJ doit être très bon". Alors que l'animateur leur précise qu'il a fait un duo avec Booba, intitulé Madrina, Gims rappelle "Moi aussi j'ai déjà fait un duo avec Booba et alors ?".