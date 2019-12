Maes tease son nouvel album "Les derniers salopards" avec Distant, son feat avec Ninho

Maes s'associe à Ninho sur Distant

L'année 2020 sera-t-elle de Maes ? On espère pour le rappeur. On espère surtout que son deuxième album "Les derniers salopards" remporte un aussi franc succès que "Pure", sorti en 2018. Il faut dire qu'il a mis la barre très haut avec son premier opus, porté par le tube Madrina en feat avec Booba. Pour le moment, on ne connaît pas la tracklist du disque, mais on sait déjà qu'il sera composé du single Street et de quelques feats.

Il y en aura notamment un avec... Ninho. C'est ce vendredi 20 décembre 2019 que Maes a dévoilé leur morceau efficace, Distant : "Distant, distant, paro, j'deviens distant Pas d'changement avant la mi-temps, j'fais du biff, c'est évident Terrain, boloss, billets dans l'ghetto, 24, 27, ça dépend du bédo Dans mon bedroom, ils viendront me lever à six, tout pour le biff", rappent les deux artistes sur le refrain entraînant. Avec cette collab, "Les derniers salopards", dont la sortie est prévue pour le 17 janvier 2020, s'annonce très prometteur !

Booba jaloux ?

Tout comme Ninho, Booba aurait lui aussi bien aimer participer au second album de Maes. Depuis quelques semaines, l'ennemi de Kaaris envoie quelques tacles assez drôles à l'interprète de Mama : "J'attends ton appel ! Je t'ai laissé plusieurs messages pour un feat ! Je sais qu'il reste de la place sur l'album, j'ai appelé Universal ! Ca se fait pas. J'suis pas encore fini les gars !", a-t-il posté sur Instagram. Booba a aussi fait passer un message à Maes à l'aide de son fils Omar : "Ton album est prêt, il sort bientôt ? Tu m'as pas invité, je suis un peu déçu. Fumier, on est ensemble." Toujours autant d'amour 😂 En bref, B20 boude !