Jessica Thivenin : les internautes choqués par sa dispute avec Thibault Garcia, elle s'explique

Thibault Garcia et Jessica Thivenin sont fous amoureux, mais cela ne les empêche pas de se disputer de temps en temps, comme on a pu le voir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, sur W9, cette semaine. Que s'est-il passé ? Après leur victoire au blind test, les Marseillais ne se sont pas gênés pour déstabiliser le reste du monde, sauf Thibault. Sa femme lui a alors demandé de faire comme eux, ce que n'a pas du tout apprécié le papa de Maylone. Une embrouille ridicule a alors éclaté, mais les candidats se sont vite réconciliés.

"On est un couple, on se dispute"

De leur côté, plusieurs internautes, eux, se sont montrés assez choqués de voir Jessica Thivenin et Thibault Garcia se disputer. La jeune maman ne s'est donc pas gênée pour leur rappeler que, comme tous les couples, ils pouvaient s'embrouiller : "Pour les quelques personnes qui me disent 'je suis choqué que vous vous disputiez'. Oui, on se dispute. On est un couple, on se dispute. Après on se dispute pour des choses pourries. Jamais pour des trucs de ouf. Ce n'est jamais des histoires de tromperies ou de messages. On se fait totalement confiance."

L'ex de Julien Tanti et Nikola Lozina, en froid avec Carla Moreau, ajoute : "Donc, c'est toujours pour des histoires de merde. Mais, oui effectivement on se dispute, comme tous les couples. Ça va être pour une chaussette, pour un dentifrice, pour un pantalon, pour des conneries. On est un couple qui se dispute. Des fois, oui on s'embrouille fort, des fois on crie. Et encore je suis plus calme que lui. Lui il a un tempérament plus impulsif que moi. Moi je préfère me calmer dans mon coin."

(Re)découvrez la dispute de Jessica Thivenin et Thibault Garcia dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 :