Wejdene dévoile le son "Fallait réfléchir", les internautes divisés

Wejdene fait polémique avec "Fallait réfléchir", son nouveau titre

Wejdene fait de nouveau grincer quelques dents. L'interprète de "Anissa" et "Coco" vient en effet de teaser "Fallait réfléchir", son nouveau titre, et celui-ci ne plait pas beaucoup au public. En cause ? Des paroles très spéciales...

Mais ce n'est pas tout, la place du mot "déviergée" lui attire également la colère de certains internautes qui estiment que, vis-à-vis de l'âge d'une partie de son public, celui-ci n'a rien à faire ici (mais est-ce à l'artiste d'éduquer son audience ?).

ouais vraiment fallait rflchir aux paroles ma soeur parce que l.. pic.twitter.com/0bHJXv4NCf — Petrisaint Oliveira Mpaka (@petrisaint) February 8, 2021

Wejdene qui utilise " dvierg " dans sa chanson alors que son public est majoritairement constitu d'enfants ... pic.twitter.com/a5f22XjRIM — (@IamRY93) February 8, 2021

Les fausses notes dtruisent mes tympans omg — N e p t u n e 4 (@ArthurDesnos) February 7, 2021

Alors, je vois trs bien ce qu'elle a voulut dire dans les chanson, cependant, les paroles sont trs trs mal choisies mriteraient d'tre revues de A Z. C'est un sujet qui reste assez glissant.

Mais bon elle va pas revisiter les paroles et va sortir la chanson quand mme... — Lumia (@Grumpy_Humanoid) February 8, 2021

Fallait rflchir en mode c'est la faute a la go si elle se fait violer???????? — BroWnGaL (@LianaAndrjk) February 8, 2021