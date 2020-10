Feuneu protecteur : il s'emporte après un freestyle déplacé contre Wejdene

Feuneu réagit au freestyle sur lui et Wejdene

Feuneu est en TT sur Twitter. Pourquoi ? Le producteur de Wejdene a été attaqué dans un freestyle de KindaSama. Ce dernier, suivi par plus de 50 000 abonnés sur son compte Twitter, s'en est pris à Feuneu mais aussi à la chanteuse d'Anissa. "Feuneu ou pas Feuneu, ramène-moi Wejdene et j'la ken" lâche-t-il, "me parle pas de Feuneu, sans Wejdene il serait en train de vendre des plaquettes". Un freestyle applaudi par ses potes tout autour de lui. Mais la vidéo a beaucoup moins été appréciée par les internautes et par le directeur de Guette l'ascension et Guette Music.