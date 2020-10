Wejdene flippée par un fan : elle raconte sa mauvaise rencontre

Être célèbre, c'est bien mais ça peut aussi avoir des désavantages. Ok, les stars ont des belles maisons, des belles voitures et - of course - de l'argent mais certains ont aussi des fans carrément obsédés par eux et ça, c'est beaucoup moins cool. Wejdene a d'ailleurs fait l'expérience de ce mauvais côté de la célébrité récemment et à écouter son récit, ça fait bien flipper.

Wejdene effrayée par un fan

Pour la promotion de son album "16" dont sont extraits ses hits Anissa et Coco, Wejdene était l'invité la semaine dernière de Planète Rap diffusée sur Skyrock. C'est dans l'émission animée par Fred Musa que la chanteuse s'est confiée sur une mauvaise rencontre avec un fan. L'animateur a évoqué la présence d'un mec "flippant" qui n'aurait pas hésité à frapper les personnes responsables de la sécurité pour pouvoir se rapprocher d'elle alors qu'elle quittait le studio de Skyrock.

Une expérience évidemment effrayante. "On m'a coursée (...) Il tapait les vitres et tout, il tapait tout le monde, il criait, c'était un truc de ouf, franchement ça m'a fait peur" raconte Wejdene. Heureusement pour elle, elle a pu esquiver ce fan un peu trop passionné grâce aux gardes du corps. "Ils m'ont dit 'Wejdene monte t'inquiète pas', ils ont vu la frayeur sur mon visage" a ajouté la chanteuse. Plus de peur que de mal donc.