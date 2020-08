Wejdene dévoile ENFIN son âge et annonce son nouvel album en mode présidente de la République

Celle qui a été invitée sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5, bientôt sur W9, est donc devenue une star de la chanson avant même de fêter sa majorité. Et Wejdene assume complètement son âge. Oui, elle connaît un succès énorme à tout juste 16 ans, mais elle travaille dur pour sa passion qui est la musique.

Wejdene a aussi révélé la date de sortie de son album "16" : le 25 septembre 2020. "1er ALBUM DISPONIBLE LE 25 SEPTEMBRE j'ai hâte !!! Merci à ceux qui soutienne et ceux qui on le seum" a-t-elle ainsi confié sur Instagram et Twitter, "j'ai tous mis dans l'album ! Et vous encore rien vu".

Une annonce WTF version présidentielle

Et pour annoncer son âge et son premier album, Wejdene a décidé de le faire en grandes pompes, en mode présidente de la République. Sur YouTube, elle a ainsi posté une vidéo d'elle en train de parler dans le décor d'un bureau présidentiel, comme si elle faisait un discours officiel. Tout a été pensé : la bibliothèque et la fenêtre au fond, les drapeaux français et européen, le globe terrestre posé sur le bureau antique... Et pour ajouter sa touche personnelle, il y a aussi un énorme gâteau d'anniversaire rose avec les bougies 16 et son disque de platine obtenu avec son titre Anissa.

"Françaises, Français" a même commencé Wejdene comme si elle dirigeait la France. "Nous sommes en guerre" ou encore "J'ai fait cet album pour vous. Vive la République et vive la France" a-t-elle déclaré comme le ferait le président Emmanuel Macron. Mais elle a aussi fait référence à ses morceaux en lançant : "Après m'être fait tromper par mon Coco, trahir par ma cousine, j'ai même rendu des caleçons sales !", "A partir de maintenant il est interdit de parler à toutes les Anissa, car je m'appelle Wejdene".

Et lorsque la chanteuse tente : "Il est aussi interdit de streamer toutes les autres artistes" avec humour, un homme de son équipe vient lui rappeler que "C'est un peu de la dictature là, Madame la présidente". sa réponse ? "Hors de ma vue".