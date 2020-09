Wejdene : âge, argent, rupture, succès... Elle se confie sur son premier album "16"

En quelques mois seulement, la carrière de Wejdene a connu un gros boom grâce au tube "Anissa", qui a enflammé TikTok durant le confinement. Aujourd'hui, l'artiste urbaine est déjà placée au même niveau que Eva Queen et Aya Nakamura, une belle consécration à 16 ans ! Ce vendredi 25 septembre 2020, elle poursuit sur le chemin du succès avec la sortie de son premier album "16", composé de 12 morceaux dont Coco, Anissa, dans lequel elle parle de l'infidélité de son ex avec sa cousine, Ciao et 16.

Wejdene dévoile "16", son premier album

16 est d'ailleurs l'un des sons les plus personnels de Wejdene. Elle y retrace son parcours, son changement de vie, sa relation avec les mecs depuis l'explosion de sa carrière ou encore son passé : "Maman tu sais que j'fais ça pour toi La moula c'est pour toi Trois quatre milles euros par semaine ça m'coûte pas un bras (...) J'ai signée un gros contrat, j'suis plus endettée / D'ailleurs j'ai plus d'copines / Elles m'ont toutes laissées (...) Ils reviennent depuis le succès, depuis les gros chèques (...) Mais j'suis mieux célibataire j'te rassure poto (...) Bah ouais j'suis plus pauvre / Ça c'est mon passé."

La protégée de Feuneu, qui préparerait un duo avec Aya Nakamura, s'adresse aussi aux jaloux dans son morceau Nananeh : "Côté passager, les jaloux, j'les vois / Ils me dévisagent du coup, quand j'les vois / On m'a dit : 'Wejdene, arrête là, toi, t'es qu'un coup' / On m'a dit : 'Wejdene, arrête là, toi, tu bombes trop' / C'est pas pour ça que t'es jaloux / Ne m'en veut pas, me rend pas fou."

"Anissa est partout, quand j'passe, j'fais plus coucou"

Si vous avez déjà écouté "16", le premier album de Wejdene, vous avez remarqué qu'il s'agit d'un réel bilan de sa vie d'inconnue à célébrité : "J'vais chez Gucci, j'vais chez Balmain, j'finis chez Saint Laurent / Mais, dis-moi, c'est comment ? / Les autres, ils sont jaloux / Anissa est partout, quand j'passe, j'fais plus coucou / Et j'ai plus trop le temps d'répondre aux appels, j'me suis déconnectée / Et je réponds toujours en DM, même si j'suis certifiée", balance la chanteuse dans son titre Arrogante.

Et comme dans Coco et Anissa, Wejdene règle ses comptes avec un ex dans la chanson +33 : "Arrête de m'appeler, c'est mort, tu forces/ Arrête de m'appeler, ne reviens même pas / T'es un +33, ne reviens même pas, t'es un +33 / J'ai coupé les notif', j'réponds seulement à la mif' / Cette année, j'fais la diff', j'ai pas besoin d'toi dans ma ie-v / Mais t'es bête." Son opus est une parfaite mise au point, vous validez ?