Wejdene dévoile un extrait de "Ciao" pour teaser son premier album "16"

L'année 2020 est clairement celle de Wejdene ! Avant le confinement, la chanteuse était peu connue du grand public, mais durant la période confinée, son morceau Anissa a remporté un énorme succès sur TikTok et sur YouTube puisque le clip comptabilise plus de 57 millions de vues aujourd'hui. La carrière de Wejdene a donc connu une ascension fulgurante rapidement et c'est loin d'être terminé. Pour preuve, l'artiste urbaine sortira son premier album "16" (comme son âge 16 ans) le 25 septembre 2020. Un premier album qui s'annonce prometteur !

Wejdene dévoile un extrait de son nouveau single "Ciao"

Déjà, Wejdene a une nouvelle fois ambiancé son public avec son titre Coco et a fait très fort avec l'annonce de la sortie de son opus puisqu'elle a enfin dévoilé son âge, qu'elle a tenu à garder secret pendant plusieurs mois. Elle a ensuite partagé un extrait de 16, le morceau le plus personnel de son album. Aujourd'hui, Wejdene continue sa promo avec un autre extrait de son nouveau single Ciao dans lequel elle met les femmes et "les origines en valeurs".

Pour donner un petit avant-goût du morceau, elle a dévoilé une vidéo du clip avec sa soeur, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et d'autres amies de différentes origines (japonaise, brésilienne, française, espagnole...) : "On est belle, on s'est mises en valeur. Toi, mon gars, on ne te connaît pas. Fais gaffe à mon frère, il arrive tout à l'heure donc va-t-en, c'est mieux pour toi", chante Wejdene, affichant fièrement le drapeau de la Tunisie, pays d'où est originaire son papa Badra Zarzis.