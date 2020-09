Wejdene se livre comme jamais sur son nouveau titre "16"

Si Wejdene a gardé son âge secret durant plusieurs mois, elle l'a dévoilé au moment d'annoncer la sortie de son tout premier album intitulé "16". Eh oui, l'artiste urbaine a bien 16 ans, le mystère est enfin résolu ! Ses fans sont désormais impatients d'écouter son disque, teasé par les morceaux Anissa et Coco.

Wejdene de retour avec 16 !

Pour donner un nouveau petit aperçu de son projet, Wejdene a dévoilé sur Instagram un extrait de son nouveau titre intitulé 16, qui est aussi le troisième extrait de son premier album à découvrir le 25 septembre 2020.

"Ce son s'appelle 16. Car c'est dans celui-ci que je m'ouvre à vous, je parle des critiques qui me blessent, d'argent, de Feuneu, de ma vie qui a changé quoi ! Rendez-vous le 25 septembre !", a partagé la chanteuse sur le réseau social.

En effet, son son est un véritable bilan sur le début de sa carrière et une mise au point sur son succès : "J'ai signé un gros contrat, je ne suis plus endettée / D'ailleurs, j'ai plus de copines, elles m'ont toutes laissée / Elles pensaient que j'étais en forme alors que j'étais blessée / Elles critiquent et me rabaissaient (...) Petit à petit, les gens m'ont trop prise pour une c*nne." Un son plus sombre qui n'a rien à voir avec les deux précédents. En tout cas, Carla Moreau et Maëva Ghennam des Marseillais VS Le reste du monde 5 et Just Riadh valident !