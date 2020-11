Wejdene de retour avec le clip "16" : il bat déjà des records sur YouTube !

En l'espace de quelques mois seulement, Wejdene a vu sa carrière exploser grâce à son tube Anissa, qui a percé sur TikTok durant le confinement. Depuis, la chanteuse a sorti son premier album "16" porté par son hit, mais aussi par le single de l'été Coco et le morceau 16 dans lequel la protégée de Feuneu règle ses comptes avec la célébrité et tire le bilan de son parcours dans la musique. Un morceau hyper personnel dont le clip vient d'être dévoilé sur YouTube.

1 million de vues en moins de 24h pour le clip 16 de Wejdene !

Après une disparition des réseaux sociaux pendant plusieurs jours, Wejdene est revenue en force sur Instagram et Snapchat pour confirmer sa nomination aux NRJ Music Awards 2020 dans deux catégories, celle de "révélation de l'année" et celle de "artiste féminine de l'année". Elle en a aussi profité pour annoncer la sortie du clip de 16, tant attendue, pour le dimanche 8 novembre 2020 à 11h45 ! Ses fans étaient donc tous au taquet ce week-end pour découvrir le résultat de la vidéo.

Vidéo dans laquelle on peut voir Wejdene entourée de fans un peu trop oppressants, perdre ses amies, en compagnie de son acolyte Feuneu ou encore sur un trône pour rembarrer ses conquêtes masculines : "Maman tu sais que j'fais ça pour toi La moula c'est pour toi (...) J'ai signé un gros contrat, j'suis plus endettée / D'ailleurs j'ai plus d'copines / Elles m'ont toutes laissées (...) D'ailleurs, j'ai plus d'mec / Ils reviennent depuis le succès, depuis les gros chèques (...) Mais j'suis mieux célibataire j'te rassure poto", chante l'artiste pour parler de sa carrière.

En tout cas, le clip de 16 est en train de battre des records : il a atteint les 100 000 vues en 10 minutes seulement, a dépassé le million de vue en même pas 24h (il en comptabilise à l'heure actuelle plus de 1 300 000) et se retrouve actuellement en numéro 2 des tendances YouTube.