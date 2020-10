Wejdene supprime son compte Instagram : Feuneu donne des explications

Il y a quelques jours, Wejdene s'amusait des rumeurs de couple avec Michou sur les réseaux sociaux. Depuis, l'interprète de Coco a complètement disparu d'Instagram : son compte a même été désactivé (il y a marqué "utilisateur introuvable" quand on va dessus), comme celui de son manager Feuneu. Sauf que juste avant de déserter du réseau social, Wejdene a posté un message intriguant : "Je suis prête à partir". D'accord, mais prête à partir où ? Est-ce qu'elle arrête déjà sa carrière alors qu'elle vient de sortir son premier album "16" ?

Le nouveau coup de com' de Wejdene et Feuneu !

Rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas ! La jeune chanteuse n'en a pas du tout fini avec le monde de la musique, bien au contraire puisqu'elle a réussi un nouveau coup de com' avec la suppression de son compte Instagram et Snapchat, après le buzz autour de son âge qu'elle a gardé secret pendant plusieurs mois.

Eh oui, comme l'a révélé Feuneu sur Instagram (il a fait un retour express pour répondre à quelques rumeurs), il s'agit juste d'une histoire de marketing et non d'une histoire de vol de téléphones suite à une agression à Aregnteuil, comme ça a pu être dit : "Pendant une semaine, je ne vais rien snapper, comme ça tout le monde va se dire 'oh il se passe quoi ?' (...) Je vous explique mon plan, la communication. Comme les gens sont chauds sur nous, on va tout supprimer et ils ne sauront plus quoi dire. Et là on revient, ça va péter !"

Wejdene et son complice devaient d'ailleurs revenir en force ce week-end avec le teaser de son nouveau single 16 sauf que rien n'est sorti... Leur coup de pub a quand même bien fonctionné !