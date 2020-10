Elle est LA révélation musicale de cette année 2020 : Wejdene a explosé sur TikTok durant le confinement avec son tube Anissa. Qui n'a pas déjà eu en tête son célèbre "Tu hors de ma vue" ? Un succès en plein essor puisqu'elle continue de faire le buzz avec ses titres Coco ou encore Ciao. Le 25 septembre 2020, la chanteuse qui a signé chez Guette Music, le label de Feuneu, dévoilait son premier album intitulé "16". Même les plus grands comme Booba, Aya Nakamura ou encore Vitaa et Slimane l'ont validée.

Wejdene s'amuse des rumeurs de couple avec Michou

Une notoriété soudaine qu'elle vit pleinement, tout en essayant de garder les pieds sur terre. Elle confiait même en interview essayer de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'elle gagne. Malheureusement, la célébrité a des côtés négatifs, comme une rencontre flippante avec un fan un peu trop hystérique... ou encore les rumeurs sur sa vie privée.

Après avoir retrouvé Michou pour une vidéo spéciale, la chanteuse a été la cible de rumeurs de couple avec le youtubeur... des rumeurs auxquelles elle a mis fin en story Instagram. A la question "Tu sors avec Michou ?", elle a répondu avec humour "Non il m'a recalé", ajoutant ensuite avoir "un peu quand même" le seum qu'il l'ait recalée. Elle a même confirmé être célibataire, expliquant pourquoi : "C'est pas ma priorité et je suis encore jeune". On imagine que, depuis qu'elle est devenue célèbre, elle doit recevoir encore plus de messages intéressés...