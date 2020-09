Wejdene : "J'essaie de ne pas faire n'importe quoi avec mon argent"

L'argent ne semble pas être un sujet tabou pour Wejdene. Elle en parle d'ailleurs librement dans son premier album "16", sorti le 25 septembre 2020 : "Maman tu sais que j'fais ça pour toi / La moula c'est pour toi / Trois quatre milles euros par semaine, ça m'coûte pas un bras / J'ai signée un gros contrat, j'suis plus endettée / Ils reviennent depuis le succès, depuis les gros chèques", chante l'artiste dans le morceau "16". Elle balance aussi dans le son Arrogante : "J'vais chez Gucci, j'vais chez Balmain, j'finis chez Saint Laurent."

"Si je ne suis pas dans le besoin, j'arrêterai"

Oui, Wejdene assume d'avoir plus d'argent qu'avant dans ses chansons, mais dans la vraie vie, elle essaie d'être raisonnable pour préparer l'avenir. "À partir du moment où j'aurais une famille, un mari, des enfants je ne me vois pas continuer. C'est très compliqué, déjà je vois très peu ma mère et mes soeurs. Alors, si j'ai des enfants pour qu'ils ne voient leur mère qu'une fois sur deux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas compatible, genre du tout", explique la protégée de Feuneu en interview avec Apple Music.

L'interprète d'Anissa et Coco enchaîne : "Si je ne suis pas dans le besoin, j'arrêterai, mais si je suis encore dans le besoin je vais continuer, ça c'est sûr. Parce que avant d'arrêter, il va falloir construire quelque chose, va falloir qu'on ait de l'argent de côté. J'investis pour plus tard, j'essaie au maximum de pas faire n'importe quoi avec mon argent. (...) Y'a des choses à construire, j'ai que 16 ans."