Wejdene validée par Vitaa et Slimane : "Elle a tout compris" (Interview)

Qui ne connaît pas encore Wejdene ? Alors que l'année 2020 est compliquée pour tout le monde (on aimerait bien l'oublier d'ailleurs), elle réussit plutôt très bien à l'artiste âgée de 16 ans. Sa carrière a explosé grâce à son morceau Anissa, qui a enflammé TikTok pendant le confinement, et en quelques mois seulement, elle a sorti son autre tube Coco et son premier album "16" teasé par les sons Ciao et 16, et a enchaîné les interviews et les plateaux télé.

"Wejdene sait très bien ce qu'elle fait"

En bref, il est difficile de passer à côté d'elle. Sa communauté a d'ailleurs augmenté en flèche en peu de temps, mais Wejdene est surtout validée par de gros artistes comme Eva Queen, Aya Nakamura, avec qui elle aurait enregistré un feat, Jul ou encore Booba.

Vitaa et Slimane sont eux aussi admiratifs de son travail et ne seraient pas contre à l'idée d'écrire pour elle comme ils l'ont expliqué dans le Match ou Next de PRBK. "Je trouve qu'elle a tout compris. Elle est mignonne comme tout, elle s'exprime hyper bien. Je pense qu'on va entendre parler d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a une super jolie voix. Et hors les gens qui disent qu'elle ne sait pas chanter, j'ai vu des plein de trucs de télé, j'étais étonnée", a confié la complice de Diam's.

Même son de cloche du côté de l'interprète de Paname : "Ce n'est pas trop de mon âge, mais je la suis sur Snap et je trouve qu'elle est dans son temps. Elle ressemble à la jeune génération, elle parle aux gens et aujourd'hui, être artiste c'est de parler aux gens. Quelque soit la manière de le faire, si sa manière de faire c'est ça, je matche." A quand la collaboration ?

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com