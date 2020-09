Wejdene validée par Eva Queen : "Elle a bien raison de ne pas écouter les gens" (Interview)

Imen Es, Marwa Loud, Eva Queen, Aya Nakamura, Wejdene... Les artistes françaises urbaines sont de plus en plus nombreuses ! Elles prennent petit à petit le lead, mais les deux queens du moment restent Eva Queen et Wejdene, qui a seulement 16 ans pour info. Les deux chanteuses cartonnent avec leurs tubes Chelou, Lingo, Anissa, Coco et la protégée de Feuneu s'apprête à sortir son premier album "16" : rendez-vous le 25 septembre 2020 ! Tout leur sourit pour le moment, mais la célébrité n'est pas toujours toute rose.

"Wejdene me fait beaucoup penser à moi au début"

Si Eva Queen expérimente les inconvénients depuis plus d'un an, Wejdene, elle, commence à les découvrir et ce n'est pas toujours agréable, surtout de recevoir des critiques de la part des haters. Au moins, l'interprète de 16 peut compter sur la petite soeur de Jazz pour la soutenir et tenir un discours élogieux à son sujet en interview avec PRBK : "Elle est trop mignonne. Elle me fait beaucoup penser à moi au début, parce que tu vois, elle est toute mignonne, un peu insouciante. Elle fait son truc comme elle kiffe et elle a bien raison de ne pas écouter les gens."

Eva Queen a aussi réagi à ceux qui taclent Wejdene parce qu'elle utilise de l'autotune : "Je sais pas, vous avez entendu la voix de Wejdene en vrai ou pas ? Je ne comprends pas, on dirait que vous êtes allés dans sa chambre, toquer, et voir si elle chantait bien ou pas. Elle chante bien, moi je vous le dis", a expliqué l'interprète de On Fleek à Purepeople.