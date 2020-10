Wejdene de retour sur Instagram : elle annonce une grande nouvelle !

Où sont passés Wejdene et Feuneu ? Le producteur et l'interprète d'Anissa ont supprimé leurs comptes Instagram du jour au lendemain sans donner aucune explication. Leurs fans ont commencé à s'inquiéter jusqu'à ce que Feuneu réapparaisse sur l'appli pour démentir les rumeurs d'agression et annoncer ce que tout le monde attendait : "Je vous explique mon plan, la communication. Comme les gens sont chauds sur nous, on va tout supprimer et ils ne sauront plus quoi dire. Et là on revient, ça va péter !"

Wejdene est de retour sur Instagram !

Eh bien, c'est ce mercredi 28 octobre 2020 que Wejdene a fait son grand retour sur Instagram ! Elle a réactivé son compte pour annoncer une grande nouvelle : sa nomination aux NMA 2020 dans les catégories "artiste féminine de l'année" et "révélation de l'année" !

"Il y a 9 mois, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un studio . J'étais une simple gamine qui voulait réaliser son rêve. Aujourd'hui, c'est avec une énorme joie que je vous annonce que je suis nommée dans deux catégories (...) C'est un truc de fou ce qui m'arrive. Je vous envoie une surprise bientôt pour vous remercier", a partagé l'interprète de Coco. Wejdene a donc fait un come-back en force !

Si vous voulez voter pour Wejdene aux NRJ Music Awards 2020, ça se passe par ICI.