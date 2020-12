Wejdene et Jul dévoilent leur feat "Loin de tout" pour l'album "Loin du monde" !

Merry Christmas ! Cette année, le papa Noël Jul est en avance avec la sortie de son tout nouvel album "Loin du monde" ce vendredi 18 décembre 2020, deux mois après celle de l'opus "13'Organisé" porté par le son Bande organisée (remixée par des rappeurses marseillaises). Comme à son habitude, l'artiste s'est entouré de la crème de la crème musicale pour son dernier projet studio : il a invité SCH (sur le titre M*ther F**k), Alonzo, L'Algérino, Naps ou encore... Wejdene !

Wejdene balance son premier feat avec Jul

L'interprète d'Anissa et Coco signe là son tout premier feat : elle a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques semaines maintenant. La protégée de Feuneu, âgée de 16 ans seulement, a donc collaboré avec Jul sur le morceau punchy et assez frais, Loin de tout, dans lequel les deux artistes règlent notamment leurs comptes avec les jaloux, les haters et la célébrité.

Wejdene et l'interprète de Tchikita établissent aussi le bilan sur leur carrière qui est clairement au sommet : "On est fait d'or et d'platine, on n'en fait pas des tonnes / Maintenant, rien nous étonne, toujours notre méthode / Rester debout, c'est pas facile, ouais, c'est Dieu qui donne / Ouais, c'est Dieu qui reprend, on veut croquer le monde."