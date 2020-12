Wejdene en feat avec Jul sur l'album "Loin du monde" !

De son côté, Wejdene a aussi annoncé la surprise sur son compte Insta : "J'ai fait mon disque d'or sans feat. Maintenant, je peux enfin partager mon art avec d'autres artistes. Ca me fait tellement plaisir de vous annoncer que ma première collaboration est avec (...) Certains ont trouvé et oui je serai bel et bien sur l'album de JUL le 18 décembre. J'ai hâte de vous faire écouter ce titre."

Une suite assez logique puisque Jul a été l'un des premiers artistes a validé le hit Anissa. "Il m'a donné la force, il m'a mentionné. Je lui ai dit merci, il m'a répondu. Il m'a dit 'c'est normal le sang', je lui ai répondu 'hé de rien'. Tout s'est bien passé", avait confié Wejdene en interview avec PRBK.