Wejdene et Eva Queen en guerre ? Un message de Jazz relance les rumeurs

Que se passe-t-il entre Eva Queen et Wejdene ? Dans plusieurs interviews, la petite soeur de Jazz a apporté son soutien à l'interprète de Coco et a affirmé ne pas être en concurrence avec elle : "Elle est trop mignonne. Elle me fait beaucoup penser à moi au début, parce que tu vois, elle est toute mignonne, un peu insouciante", a notamment confié Eva à PRBK. Sauf qu'une vraie rivalité se serait, en réalité, installée entre Wejdene et la chanteuse de Mood. La guerre serait même déclarée, on vous en dit plus !

Les raisons des tensions entre Wejdene et Eva Queen dévoilées ?

Il y a quelques jours, un extrait d'une vidéo YouTube de Wejdene avec Michou et Just Riadh est ressortie sur la Toile et a provoqué un léger buzz. Un extrait dans lequel la protégée de Feuneu balance le nom de la célébrité qu'elle n'aime vraiment pas. Sa réponse a été bippée, mais beaucoup de personnes ont supposé qu'elle aurait dit "Eva Queen" : "Je n'aime pas son délire", a avoué Wejdene. Ce passage serait-il à l'origine des supposées tensions entre Wejdene et Eva Queen ?

Pas vraiment si l'on en croit les confidences du blogueur Nabil El Moudni. D'après lui, la guerre aurait commencé lorsque Magali Berdah aurait choisi de remplacer Eva Queen par Wejdene dans son agence après le départ de Jazz de l'agence Shauna Events : "A chaque fois que Wejdene sort un son, les candidats de Magali le partagent. Ils l'ont mise en avant via les Marseillais. Ils se sont dit qu'ils allaient la faire monter et qu'une fois au top, elle rapporterait énormément d'argent."

"Elles sont en concurrence indirecte"

L'interprète d'Anissa aurait ensuite récupéré les placements de produits d'Eva Queen, comme celui pour la marque de cosmétiques de Nabilla Benattia, mais la situation se serait compliquée au moment des NMA 2020 : "Elles sont en concurrence indirecte parce que le public qu'elles convoitent, ce sont des enfants. Même si elles ne font pas la même musique, elles sont en concurrence (...) Si Wejdene n'était pas apparue il y a quelques mois, Eva aurait été nommée aux NRJ Music Awards. Elles auraient pu l'être toutes les deux, mais étant donné qu'elles ont le même public, c'est Wejdene qui a été nommée. Je pense que c'est toute cette accumulation, qui a fait que ça a un peu éclaté après les NRJ Music Awards."

Le blogueur assure ensuite que Jazz a posté un message pour tacler indirectement Wejdene : "Tout le monde a repris sa place, ce qu'ils ont gagné le méritent. Sans oublier que ma reuss, tu as la place que tu mérites. Numéro 1. #letalents'achetepas", a partagé en story sur Instagram la star de la JLC Family.

"Il n'y a pas d'amitié dans ce milieu, que de l'hypocrisie, tout pour le biff. A partir de là, elles ne peuvent pas devenir amies", explique Nabil El Moudni. De leur côté, Wejdene et Eva Queen n'ont pas réagi à cette rumeur.