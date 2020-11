JLC Family saison 3 : Jazz et Laurent en pleine crise de couple, le tournage arrêté ?

Près d'un an après la diffusion de la saison 2 de la JLC Family, le tournage de la saison 3 a démarré à Dubaï et on a pu voir quelques vidéos coulisses sur les réseaux sociaux, l'occasion de découvrir Fidji Ruiz comme guest dans l'émission de TFX.

Jazz et Laurent au bord de la rupture ?

Et alors que tout semblait se dérouler parfaitement, Jazz et Laurent auraient subitement demandé d'arrêter l'enregistrement : "Ils traversent actuellement une très grosse crise de couple et sont en couple à l'heure actuelle. Personne ne sait pour le moment si le tournage va reprendre.", a expliqué JeffLang2Vip en story sur Instagram.

Le couple n'a pas réagi à ces rumeurs, mais la période serait compliquée en ce moment pour lui : "Hier, c'était les 1 an de l'accident de Cayden. Du coup, ça rappelle forcément de très mauvais souvenirs (....) Il y a des crises comme ça dans tous les couples, mais je pense qu'ils ont la force et l'amour pour surmonter ça", a confié le blogueur. L'accident de Cayden a d'ailleurs été terrible. Si vous ne vous en souvenez pas, lors du tournage de la saison 2 de la JLC Family, le petit garçon est tombé la piscine et a été sauvé de la noyade par son père Laurent. Il a frôlé la mort !