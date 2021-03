Maëva Ghennam (Les Marseillais à Dubaï) réagit au couple de Greg et Laura : "J'ai pété un plomb"

Après un début d'aventure plutôt tranquille, les ennuis vont réellement commencer pour Greg Yega dans Les Marseillais à Dubaï ! En couple avec Laura depuis quelques jours seulement, le meilleur pote de Paga va devoir affronter son ex, Maëva Ghennam, absente au départ à cause du coronavirus. Soyez prêts pour une arrivée mouvementée, beaucoup de disputes et pour découvrir une maison divisée en deux clans. Un vrai carnage teasé par Maëva elle-même sur les réseaux sociaux.

Greg Yega en couple avec Laura, Maëva Ghennam réagit

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a d'ailleurs donné quelques infos sur sa réaction face au couple de Greg Yega et Laura, mais a surtout expliqué pourquoi elle a pété un câble contre la nouvelle candidate des Marseillais à Dubaï : "Avant de rentrer dans la villa, j'étais confinée. J'ai attrapé le coronavirus, je suis resté 12 jours à la maison. Du coup, j'étais toute la journée sur les réseaux sociaux (...) Sur Instagram, j'ai vu que Greg se rapprochait de Léna et pas de Laura pendant que j'étais confinée."

Maëva Ghennam ajoute : "Je voyais que Laura likait mes photos, qu'elle m'avait écrit des messages qu'elle a supprimés, qu'elle était abonnée à moi et à Hermès (son chien, ndlr). Je me suis dit 'trop bien, c'est une nouvelle. Elle m'aime trop, elle me kiffe trop, ça va grave être ma copine'. Et là, j'apprends quoi ? Qu'elle est en couple avec Greg. J'ai vrillé dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux ? Tu likes mes photos, t'es abonnée à mon chien sur Instagram et tu te tapes mon ex (...) Ça m'a grave mis le seum. J'ai pété un plomb."

"Je me suis embrouillée avec tout le monde"

En bref, mauvaise surprise pour celle qui s'est finalement remise en couple avec Greg Yega à son arrivée : "Moi, je suis arrivée dans la villa en me disant que Greg sortait avec Léna et là, je m'aperçois que c'est avec Laura. J'ai vrillé, j'ai fait que crier lors de mon arrivée. Je me suis embrouillée avec tout le monde, avec Jessica, avec Laura... J'ai retourné la maison (...) J'avais le démon, mais vraiment. Je pensais que Laura allait être ma copine parce que les nouvelles sont grave mes copines." Raté !