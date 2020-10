Maeva Ghennam (Les Marseillais) règle ses comptes avec Nikola Lozina après son élimination

Maeva Ghennam le tacle

Un message auquel Maeva Ghennam a répondu afin de régler ses comptes avec le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Pourquoi tu n'as pas immunisé Carla ? Kevin c'est ton ami. Marine tu la connaissais depuis deux jours. Je suis sûre que tu n'as plus de nouvelles d'elle." Elle a donc été éliminée à cause de son ex Greg Yega, avec qui elle serait de nouveau en couple, mais aussi à cause de Nikola Lozina. Double coup dur !