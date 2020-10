Océane El Himer (Les Marseillais) immunisée par Nikola Lozina, c'est le choc ! (EXCLU VIDEO)

Malgré l'abandon de Mélanie Da Cruz et Ricardo Pinto dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, l'équipe du reste du monde ne lâche rien et sa détermination paie puisqu'elle a remporté les cérémonies d'élimination trois semaines de suite. Eh oui, c'est encore au tour des Marseillais d'éliminer un membre de sa team et comme d'habitude, le choix est compliqué. Pourtant, leur décision semble se tourner vers Océane El Himer à cause de sa blessure.

Océane El Himer sauvée des éliminations !

Alors, après le départ de Kevin Guedj, la soeur jumelle de Marine El Himer sera-t-elle la prochaine à partir ? La réponse est non. Comment ça ? Julien Tanti, Jessica Thivenin et les autres ont-ils changé d'avis ? Pas du tout, Nikola Lozina a tout simplement décidé de sortir sa carte d'immunité pour sauver Océane El Himer. Il avait pourtant refusé de l'immuniser quelques heures auparavant.

Un beau geste surprise donc, qui ne manque pas de réjouir l'ex de Benjamin Samat et l'ex de Paga comme on peut le voir dans l'extrait exclu des Marseillais VS Le reste du monde 5 dispo dans notre diaporama ! Malheureusement, c'est un coup dur pour les Marseillais car ils vont devoir éliminer une autre personne. Alors, qui quittera l'aventure dans l'épisode de ce 29 octobre 2020 sur W9 ? Suspense...