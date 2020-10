Mélanie Da Cruz (Les Marseillais) réagit à son départ et promet des révélations sur le montage

Si le reste du monde remporte Les Marseillais VS Le reste du monde 5, ce serait un exploit ! Depuis le début de l'aventure, l'équipe de Nikola Lozina remporte peu d'épreuves collectives et peu de battles : elle a quand même réussi à éviter l'élimination deux semaines de suite. Heureusement d'ailleurs, sinon il ne serait plus que 4 à l'heure actuelle. Et alors que la team retrouvait la motivation et l'énergie pour battre les Marseillais, un nouveau coup dur lui est tombé dessus après l'abandon de Ricardo Pinto.

"Je ne vais pas commencer à casser tout le délire"

Quelle est-il ? Le départ volontaire de Mélanie Da Cruz ! Eh oui, l'ex-candidate des Anges 8 a décidé d'abandonner Les Marseillais VS Le reste du monde 5, après deux semaines, pour retrouver son fils Swan et son mari Anthony Martial. Un abandon que Mélanie avait déjà teasé en poussant un coup de gueule contre le montage de W9.

La pote de Nikola Lozina a d'ailleurs promis de nouvelles révélations sur ses scènes coupées dans l'émission : "J'étais très contente de faire la surprise à Jess et Niko, de débarquer dans l'aventure et par la suite, ça ne s'est pas vu. Bref, je parlerai de ça plus tard. Là, je ne vais pas commencer à casser tout le délire (...) Je vous expliquerai d'autres choses demain", a-t-elle confié sur Snapchat.

"Vous n'allez pas trop bien comprendre pourquoi j'ai kiffé mon aventure"

Malgré cet absence à l'écran, Mélanie Da Cruz ne regrette rien de son retour sur le petit écran : "J'ai vécu une super expérience, j'ai vraiment kiffé tout le monde. J'ai zéro mauvais souvenir, à part la semaine de confinement avant que j'intègre l'aventure. J'étais loin de mon fils et de mon mari, mais sinon, mes deux semaines étaient géniales. (...) Vous n'allez pas trop bien comprendre pourquoi j'ai kiffé mon aventure malheureusement, mais on verra ça plus tard."