Mélanie Da Cruz trompée par Anthony Martial ? Sa réaction à la rumeur et à l'histoire de chantage

Anthony Martial victime de chantage

De 2018 à 2019, Anthony Martial aurait entretenu une relation virtuelle avec une femme, qui se serait fait passer pour un mannequin sur Instagram. Tout au long de leur liaison supposée, le footballeur et la chômeuse de 30 ans se seraient échangés des photos et des vidéos assez intimes sans jamais se voir en vrai. En mars 2019, Anthony Martial aurait finalement décidé de mettre un terme à cette histoire.

Le faux mannequin l'aurait alors menacé de dévoiler ses images compromettantes publiquement : "Soit tu paies, soit je balance tout à la presse", lui aurait-elle balancé en message privé. Au lieu de payer (il lui aurait quand même proposé 25 000 euros), le sportif a décidé de porter plainte. Le 16 octobre 2020, la femme a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Son message a servi de preuve pour affirmer "qu'il y a eu tentative de chantage".

Mélanie Da Cruz sort du silence

Les internautes, eux, ont rapidement accusé Anthony Martial d'avoir (encore) trompé Mélanie Da Cruz car il était déjà en couple avec elle en 2018. La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'a pas manqué de réagir à toute cette histoire : "Sachez que je suis au courant de tout ça depuis bien longtemps. C'est une histoire qui date de bien avant mon mariage. Ne vous inquiétez pas. (...) Je suis même la personne qui a encouragé Anthony à porter plainte contre cette personne. Après, je ne savais pas que cette histoire allait sortir dans la presse, mais ça ne me dérange pas étant donné que j'étais totalement au courant."

Mélanie Da Cruz ajoute : "Ce n'est pas quelque chose qui me blesse aujourd'hui. Je prends juste la parole pour les personnes qui se sont inquiétées. C'est dommage que ce soit médiatisé, mais de toute manière, Anthony et moi, on est médiatisé pour le meilleur et pour le pire. Les gens préfèrent le pire. (...) A ce que je sache, on s'est marié devant Dieu et pas devant vous et je ne gère pas le foyer des autres."