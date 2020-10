Mélanie Da Cruz coupée au montage des Marseillais VS le reste du monde ? "Je suis une figurante !

Vous l'avez certainement remarqué si vous suivez Les Marseillais VS le reste du monde 5 quotidiennement : tout tourne constamment autour de la relation entre Greg et Angèle ou du clash entre Carla et Jessica, Manon et les autres. A tel point que certains candidats apparaissent très peu à l'écran. C'est notamment le cas de Milla Jasmine, qui est pourtant l'une des candidates phares de l'émission de W9. Surprise de voir certaines scènes - importantes selon elle – coupées au montage, elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux... et elle n'est pas la seule.

Mélanie Da Cruz en colère contre le montage des Marseillais VS le reste du monde 5

Face au dernier épisode diffusé, Mélanie Da Cruz a elle aussi dénoncé le montage. Et pour cause, celle qui a fait son grand retour dans la télé-réalité après 4 ans d'absence apparaît très peu... "Mdr quand je parle trop l'image coupe. Nan mais LOL et après on me dit : mais Mélanie, on ne te voit pas.", écrit-elle en story Instagram. Très énervée, elle menace la production de balancer : "On mettra les points sur les i et les barres sur les T en temps et en heure parce que là ça me fatigue vraiment. Je veux bien respecter, mais quand on me respecte pas, il n'y a pas de raison que je reste silencieuse. Je vais être encore patiente".

"Je suis une figurante !"

Alors que de nombreux internautes sont déçus de ne pas la voir à l'écran, elle ajoute : "J'ai eu de grosses discussions, mais on ne les voit pas. On verra par la suite...". Elle s'agace : "Tu sais ce que je suis ? Je suis une figurante ! On y reviendra plus tard, j'attends vraiment que tous les épisodes passent... Dans les épisodes, il y a que Niko dans ma vie quoi". Son amie Jenny ajoute : "Encore heureux qu'il y ait des cérémonies et des duels des champions pour que tu sois filmée !".