Carla Moreau en froid avec Jessica Thivenin et Manon Marsault : Paga prend sa défense

Alors que Carla Moreau est proche de la plupart des Marseillais en dehors des aventures, elle a vite déchanté en arrivant dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 lorsque Jessica Thivenin lui a balancé que peu de monde l'appréciait lors de leur big clash. Nikola Lozina lui a aussi fait une petite piqûre de rappel, ce qui a provoqué une altercation entre lui et Kevin Guedj. Mais pourquoi autant d'acharnement sur Carla Moreau ? Elle qui pensait n'avoir que des problèmes avec Manon Marsault.

"C'est une guerre d'ego"

Les deux potes sont en froid depuis que Carla Moreau n'a pas prévenu la femme de Julien Tanti pour sa liposuccion. La réconciliation ne semble pas au programme pour le moment. En attendant, la maman de Ruby peut compter sur le soutien de son chéri Kevin Guedj, sa copine Maëva Ghennam et son fraté Paga, qui est l'un des seuls à dire qu'il l'apprécie dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.

Il a aussi pris sa défense lors d'une interview avec Télé Loisirs : "Carla, je l'apprécie. Nous nous sommes toujours dit les choses en face. C'est une guerre d'ego entre Jessica, Manon et elle. Qui sera la plus belle ? Qui aura le plus d'argent ? C'est humain. Elles sont toutes les trois mamans. Je n'ai pas trouvé ça cool. Après, elles ont réglé leurs comptes et vont pouvoir avancer."

Carla Moreau et Jessica Thivenin réconciliées ?

Sauf que Carla Moreau semble toujours en guerre avec Manon Marsault. Par contre, les choses se sont arrangées entre elle et Jessica Thivenin depuis le tournage comme l'a confié Kevin Guedj en interview avec PRBK : "La dernière fois, Jessica nous a invités à un barbecue chez elle. Elles se sont parlées avec Carla. Elles avaient des choses à se reprocher, mais maintenant que tout est dit..."