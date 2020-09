Greg (Les Marseilais VS le reste du monde 5) infidèle à Angèle ? Ils réagissent

Accro à Maeva Ghennam pendant 2 ans, Greg Yega est enfin passé à autre chose ! C'est sur le tournage des Marseillais VS le reste du monde 5 que le meilleur ami de Paga a rencontré Angèle Salentino, la gagnante de Love Island. Etant tombé sous son charme dès le début, il a su la séduire et, depuis le tournage, le couple semble heureux. Du moins quand les rumeurs ne se mêlent pas de leur couple. Après avoir été accusé d'avoir trompé Angèle un première après la fin du tournage, le Marseillais st à nouveau accusé d'infidélité. En cause ? Une vidéo de lui en compagnie de deux femmes dans une voiture qui tourne sur internet.

Greg infidèle à Angèle ? Il répond, en larmes

C'est en larmes que Greg s'est exprimé : "Vous me faites délirer sur la tête de ma mère ! Je n'ai strictement rien à me reprocher, j'étais avec mon bookeur, ma sécurité et sa femme dans le van. Arrêtez de commencer à inventer ! Je suis amoureux d'Angèle, je l'aime plus que tout au monde ! Vous comprenez ? Arrêtez avec vos scoops de merde (...) Je ne trompe pas Angèle et je ne la tromperai jamais de toute ma vie, parce que je l'aime tout simplement ! Arrêtez avec vos fabulations ! Vous êtes en train de vous ridiculiser, stop ! C'est mon pote Mathias qui filme et c'est sa femme.", a-t-il déclaré, visiblement très touché par cette rumeur. "Mais c'est quoi votre délire, votre but ? Faire du mal ? Vous êtes des grands malades. Pourquoi vous vous acharnez sur les gens ? J'en pleure parce que ça me fait de la peine. C'est pas gentil ce que vous faites. Arrêtez !", ajoute-t-il en pleurs.

Angèle pousse un coup de gueule

De son côté, celle que l'on compare à Maeva Ghennam a elle aussi un coup de gueule : "S'il vous plait, foutez-nous la paix. Certains d'entre vous ont le droit de ne pas aimer notre couple et très franchement, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit. Mais arrêtez de nous inventer une vie H24. Et désolée de spoiler l'histoire, comme quoi Greg aurait dit que je n'étais pas belle. C'était inventé de toutes pièces. Réfléchissez, cette histoire est sortie d'où ? C'est évident que beaucoup de personnes veulent nous voir nous séparer. Ça devient épuisant".