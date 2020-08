Paga (Les Marseillais VS Le reste du Monde 5) et Océane El Himer déjà séparés ?

Paga et Océane El Himer déjà séparés ?

Décidément, les soeurs jumelles n'ont pas de chance en amour ! Alors que Marine El Himer est séparée de Benjamin Samat (ils ont tous deux confirmé leur rupture sur les réseaux), Océane El Himer serait aussi déjà séparée de Paga. Comme pour sa "sister", Océane avait rencontré son dernier mec sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5 (dès le 31 août sur W9). Bon, elle connaissait déjà Paga, qu'elle avait notamment vu dans Les Marseillais aux Caraïbes. Mais elle n'avait rien tenté avec lui puisqu'à l'époque elle était sur Benij. Cette fois-ci, dans la nouvelle émission, elle s'est mise en couple avec Paga. Sauf que ça serait déjà fini à cause de leurs infidélités à eux deux.

C'est le compte Instagram de @marie-spy-news qui a révélé dans un post que "Paga a unfollow Océane et vice-versa". Et en effet, ils ne se suivent plus sur les réseaux. Pourquoi ? "Car apparemment Paga n'aurait pas été sage en soirée", "mais ce qu'il ignore c'est qu'Océane non plus" a ajouté la spécialiste de la télé-réalité. Par contre, elle se demande dans sa story si Océane El Himer sait ou pas qu'elle aurait été trompée par Paga : "Je ne suis pas convaincue qu'Océane soit au courant de la soirée arrosée de Paga et de ses écarts".